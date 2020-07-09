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Автомобилистка заплатит пострадавшему в ДТП ребенку двести тысяч рублей

Общество, 13:52 09 июля 2020

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Тюменская автомобилистка, из-за которой в ДТП серьезно пострадал пятилетний мальчик, заплатит 200 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 19 декабря 2019 года тюменка за рулем автомобиля Ford Focus на перекрестке улиц Котовского и Холодильной не уступила дорогу Тоyota Corolla. В результате столкновения пострадал маленький пассажир второй машины.

Суд назначил подсудимой год ограничения свободы. В течение этого срока женщина обязана раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Также ей нельзя выезжать за пределы Тюмени и покидать место проживания с 22 до 6 часов.

В пользу потерпевшего суд по иску прокуратуры взыскал с автомобилистки 200 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

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# ДТП , прокуратура , суд , уголовное дело

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