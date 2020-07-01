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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают на международный форум "Экология"

Общество, 12:23 10 июля 2020

Лига добровольцев ТюмГУ во "ВКонтакте" | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ во "ВКонтакте"

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в международном форуме "Экология", который пройдет 16 и 17 июля в Москве в формате онлайн, сообщает Лига добровольцев ТюмГУ.

Участники форума узнают об инновациях и новых направлениях экологического развития, о возможности снижения негативного влияния промышленности на окружающую среду, об экологических аспектах использования природных ресурсов. Особое внимание уделят вопросам развития отрасли обращения с ТКО, модернизации системы водно-коммунального хозяйства России и охране животного мира.

Участники также смогут расширить свою базу деловых контактов, обменяться опытом с коллегами, получить информацию о трендах и перспективах развития экологической отрасли. Крупные промышленные, нефтегазовые, горнодобывающие и транспортные предприятия расскажут о своих разработках.

Регистрация на форум проходит по ссылке.

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# форум , экология

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