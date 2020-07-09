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Исследовательский центр "Геосфера" построят в Тюмени

Экономика, 17:54 09 июля 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области во ВКонтакте

Центр исследования пластовых систем "Геосфера" появится в Тюмени в 2022 году, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Инвестиционного проект "Газпром нефти" проходит завершающую стадию подготовки проектно-сметной документации.

Новый лабораторный комплекс будет находиться в восточной части Тюмени. Он дополнит уже существующий научный кластер "Газпром нефти" и станет площадкой для глубокого изучения геологии трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири. В исследовательском центре смогут проходить практику студенты тюменских вузов, повышать квалификацию и обучаться сотрудники компании.

В трехэтажном здании площадью 17,5 тыс. кв. метров разместятся лаборатории для исследования горных пород и флюидов, складские помещения, офисное пространство для сотрудников центра, а также открытая многофункциональная зона для проведения выставок и лекций. Фасад здания будет имитировать разлом горных пород, и его прилегающая территория органично встроится в городскую среду. Здесь организуют общественное пространство, ориентированное на потребности жителей близлежащих районов.

Напомним, что соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта правительство Тюменской области и "Газпром нефть" заключили в рамках Тюменского нефтегазового форума в сентябре 2018 года. Подписи под документом поставили председатель правления компании Александр Дюков и губернатор Александр Моор.

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# Газпром , инвестиционные проекты , исследования , наука

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