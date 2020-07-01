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Школьница из Сорокино отличилась на всероссийском вокальном конкурсе

Общество, 19:21 10 июля 2020

sorokino.admtyumen.ru

Алина Броварных из Сорокино стала лауреатом III степени на Всероссийском онлайн-конкурсе "Российский берег – моя страна".

В конкурсе участвовали коллективы и солисты из разных регионов России с номерами патриотической направленности. Творческое состязание было посвящено празднованию Дню России. Алина выступала в номинации "Вокальное искусство" в возрастной категории от 10 до 13 лет.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Сорокинского района Людмила Миллер, девушка занимается вокалом около шести лет. Активистка, участвует во всех культурных мероприятиях в Сорокино, занимается добровольческой деятельностью.

Отметим, что это не первый успех Алины и ее руководителя Марины Мартыновой с начала 2020 года. В феврале она стала лауреатом II степени международного фестиваля "Сибирь зажигает звезды", в мае - лауреатом I степени Международного конкурса "Славься, Отечество".

Евгения Шевцова

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# вокал , конкурс , Сорокинский район , талантливая молодежь

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