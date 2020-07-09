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Депутат гордумы следит за благоустройством улиц в Тарманах

Общество, 19:00 09 июля 2020

duma.tyumen-city.ru

Депутат Тюменской городской думы Роман Явныч проверил, как устраняются проблемы горожан, которые мешают их комфортному проживанию в избирательном округе № 17.

Перечень первоочередных дел по благоустройству территории был составлен по итогам круглого стола с органами ТОС и руководством управы Ленинского округа. Часть вопросов уже успешно решена. К примеру, рабочие отсыпали фрезерованным асфальтом межквартальный проезд от ул. Малышева до дома № 4 по ул. Маршака, а также тротуар от остановки "Район Тарманы" до дома № 28 ул. Игримской. Новые тротуары появились между домами №№ 22 и 22а по ул. Игримской и на участке от супермаркета по ул. Игримской, 33/1 до остановочного комплекса "Ул. Академика Сахарова".

Председатель ТОС "Тарманы" Людмила Турыгина от лица местных жителей поблагодарила депутата за активное участие в жизни района, готовность выслушать горожан и помочь в решении наболевших вопросов.

Роман Явныч отметил, что тесное сотрудничество с коллективом управы Ленинского округа и ее руководителем Александром Ильиным дает хорошие результаты, а общение с активными жителями, представителями ТОСов помогает оперативно устранять существующие проблемы. Депутат заверил, что продолжит держать на контроле указанные в перечне вопросы до полного их решения.

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# благоустройство , гордума

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