  • 10 июля 202010.07.2020пятница
  • USD70,8800
    EUR80,4134
  • В Тюмени 27..29 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

План по заготовке корма в Тюменском районе выполнили на 42%

Экономика, 15:30 10 июля 2020

администрация Тюменской области | Фото: администрация Тюменской области

На 42% выполнили план по заготовке сенажа и сена сельхозпредприятия Тюменского района. Средний показатель выполнения по области составил 32%, сообщает администрация района.

Первым в районе план по заготовке сена выполнило АО ПЗ "Учхоз" ГАУ Северного Зауралья. На его счету - 1 тыс. 119 тонн сена при планируемых 1 тыс. 100 тоннах.

На 54% Тюменский район справился с заготовкой сенажа, что составило 39 тыс. 8 тонн. Лучший результат среди хозяйств по сенажу показало АО "Успенское" - 17 тыс. 256 тонн (89% от плана).

В ходе кормозаготовительной кампании Тюменский район планирует обеспечить сеном, сенажом и силосом 10 тыс. 607 тысяч голов скота на предприятиях и 3 тыс. 525 голов в личных подсобных хозяйствах. На зимний стойловый период 2020-2021 годов пойдут и прошлогодние запасы: 779 тонн сена, 12 тыс. 720 тонн сенажа и 10 тыс. 800 тонн силоса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# заготовка кормов , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:30 10.07.2020План по заготовке корма в Тюменском районе выполнили на 42%
15:08 10.07.2020В Тюмени завершают благоустройство территории школы в Казарово
12:45 10.07.2020Временные рабочие места создадут в Тюменской области
11:05 10.07.2020В Тюменской области снизилась стоимость ОСАГО