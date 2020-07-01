План по заготовке корма в Тюменском районе выполнили на 42%

| Фото: администрация Тюменской области | Фото: администрация Тюменской области

На 42% выполнили план по заготовке сенажа и сена сельхозпредприятия Тюменского района. Средний показатель выполнения по области составил 32%, сообщает администрация района.

Первым в районе план по заготовке сена выполнило АО ПЗ "Учхоз" ГАУ Северного Зауралья. На его счету - 1 тыс. 119 тонн сена при планируемых 1 тыс. 100 тоннах.

На 54% Тюменский район справился с заготовкой сенажа, что составило 39 тыс. 8 тонн. Лучший результат среди хозяйств по сенажу показало АО "Успенское" - 17 тыс. 256 тонн (89% от плана).

В ходе кормозаготовительной кампании Тюменский район планирует обеспечить сеном, сенажом и силосом 10 тыс. 607 тысяч голов скота на предприятиях и 3 тыс. 525 голов в личных подсобных хозяйствах. На зимний стойловый период 2020-2021 годов пойдут и прошлогодние запасы: 779 тонн сена, 12 тыс. 720 тонн сенажа и 10 тыс. 800 тонн силоса.