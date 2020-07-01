Названы победители ялуторовского фотоконкурса "В объективе любовь"
Определены шесть победителей в трех номинациях фотоконкурса "В объективе любовь", который Молодежный центр Ялуторовска проводил с 8 по 29 июня.
В номинации: "Гармония, забота и любовь" в возрастной категории до 17 лет победа досталась Ивану Легкову, в категории 18 плюс - Ольге Тимофеевой.
В номинация "Семейные традиции" Сергей Маликов стал лучшим в возрастной категории до 17 лет, а Ирина Магжанова - в категории 18 +.
В номинации конкурса "Моя семья – мое богатство" среди участников категории до 17 лет победителем признана Екатерина Джабраилова, а в категории 18+ отличилась Ирина Никишина.
"Фотоработы все были крутыми, каждая фотография несет свою смысловую нагрузку, а главное, в каждой фотографии отражена любовь", - отметили организаторы проекта.
Анжела Лебедева