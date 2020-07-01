Названы победители ялуторовского фотоконкурса "В объективе любовь"

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска во Вконтакте | Фото: Молодежный центр Ялуторовска во Вконтакте

Определены шесть победителей в трех номинациях фотоконкурса "В объективе любовь", который Молодежный центр Ялуторовска проводил с 8 по 29 июня.

В номинации: "Гармония, забота и любовь" в возрастной категории до 17 лет победа досталась Ивану Легкову, в категории 18 плюс - Ольге Тимофеевой.

В номинация "Семейные традиции" Сергей Маликов стал лучшим в возрастной категории до 17 лет, а Ирина Магжанова - в категории 18 +.

В номинации конкурса "Моя семья – мое богатство" среди участников категории до 17 лет победителем признана Екатерина Джабраилова, а в категории 18+ отличилась Ирина Никишина.

"Фотоработы все были крутыми, каждая фотография несет свою смысловую нагрузку, а главное, в каждой фотографии отражена любовь", - отметили организаторы проекта.

Анжела Лебедева