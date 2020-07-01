Две летние досуговые площадки открылись для юных ялуторовчан

| Фото: культурный центр "Арт-Вояж" | Фото: культурный центр "Арт-Вояж"

Летние досуговые площадки - "Академия творчества" и "Арт-Лаборатория" - работают на базе культурного центра "Арт-Вояж". Направления работы: популяризация здорового образа жизни, профилактика правонарушений, патриотическое воспитание. Программы содержат образовательный компонент, сообщает центр.

Летняя досуговая площадка "Академия творчества" работает в Городском саду каждый вторник и четверг с 18 до 20 часов. "Арт-Лаборатория" в Центре национальных культур действует каждую среду и пятницу с 18 до 20 часов.

Площадки работают с соблюдением всех рекомендаций по эпидемиологической безопасности. Приобретены антисептики для рук и обработки площадок, проведен инструктаж с сотрудниками, в обязательном порядке проводится термометрия, соблюдается социальная дистанция и масочный режим.

На досуговых площадках проведена акарицидная обработка.