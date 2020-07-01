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В селах Тюменского района промывают сети водоотведения

Общество, 17:31 10 июля 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Профилактическая промывка сетей водоотведения проходит в селах Тюменского района. Работы выполняются в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного с Тюменским районом в ноябре 2019 года, сообщает Росводоканал Тюмень.

В селах Онохино, Червишево и в деревне Ушаково работникам Водоканала предстоит промыть около 15 км сетей. В течение месяца работы будут проведены на магистральных трубопроводах диаметром от 150 до 300 мм.

Промывку специалисты предприятия осуществляют с применением специализированной техники. В систему под высоким давлением подается вода, а по трубопроводу продвигается реактивная насадка, которая мощными направленными струями разрушает накопившиеся отложения. После прохождения "снаряда" все отложения и осадок из коммуникаций удаляются.

"Одновременно проводится оценка состояния сетей водоотведения, которые приняты на обслуживание предприятия", - рассказал инженер производственного отдела Росводоканал Тюмень Станислав Сухотин.

Росводоканал напоминает, что в систему канализации запрещено сбрасывать тряпки, салфетки, жир, средства гигиены, остатки строительных смесей и бытовые отходы.

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# Росводоканал Тюмень

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