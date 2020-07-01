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Запсибкомбанк запустил специальный автобусный маршрут для тюменцев

Экономика, 18:37 10 июля 2020

Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Запсибкомбанк запустил в Тюмени специальный рейс автобуса № 30 в честь 75-летия со Дня победы в Великой Отечественной войне.

Тематикой рейса стала Великая Победа как одинаково важный и священный для всех жителей страны праздник. Один из городских автобусов по маршруту №30 на три недели июля превратится в передвижной музей, посвященный знаменательной годовщине. Пассажирам автобуса Запсибкомбанка с 8 по 26 июля будут представлены познавательные ролики о тюменцах - героях войны, об искусстве в военное время.

С 22 по 26 июля проезд в автобусе Запсибкомбанка для всех будет абсолютно бесплатным. Благотворительная акция организована совместно с Тюменским пассажирским автотранспортным предприятием №1.

Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Узнать автобус просто – его борта украшены символикой 75-летия Победы и всероссийской акции "Бессмертный полк", которая, кстати, впервые была инициирована в Тюмени в 2007 году. В часы пик утром и вечером экскурсовод будет рассказывать пассажирам автобуса о достопримечательностях областной столицы, проведет викторину, а самым эрудированным вручит памятные сувениры от банка.

"День Победы – не просто праздник, это день славы и памяти о миллионах погибших, перед которыми мы в неоплатном долгу, это дань безграничной благодарности тем, кто освобождал нашу родину. Запсибкомбанк как социально – ответственное предприятие города чтит традиции и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Мы уверены, что жители и гости города проведут время поездки в автобусе с пользой, а исторические факты о героях войны найдут отклик в каждом сердце", - отмечает Андрей Сидоров, вице-президент ПАО "Запсибкомбанк".

Все дни акции необычный автобус будет курсировать по регулярному расписанию, с утра до вечера. В целях сохранения вашего здоровья важно помнить, что при передвижении в общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим.

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# автобус , Запсибкомбанк

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