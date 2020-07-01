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Правилам пожарной безопасности учат детей в пришкольных лагерях Тюмени

Общество, 14:57 10 июля 2020

www.72.mchs.gov.ru | Фото: www.72.mchs.gov.ru

Более 20 тыс. детей за три смены работы пришкольных лагерей в Тюмени обучат правилам пожарной безопасности, сообщает Главное региональное управление МЧС.

Одно из таких занятий прошло в пришкольном лагере школы № 7. Оно было разбито на три этапа. На первом - сотрудники городского отдела государственного пожарного надзора рассказывали детям, как нужно себя вести в случае пожара, задавали вопросы о том, как они соблюдают правила пожарной безопасности, вручали тематические памятки и раскраски.

На втором этапе инструкторы тюменского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества обучили школьников правилам пользования углекислотным огнетушителем, а затем девчонки и мальчишки узнали, чем оборудован пожарный автомобиль и попробовали подать воду из пожарного ствола.

72.mchs.gov.ru ﻿

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , дети , пожарная безопасность , пришкольные лагеря

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