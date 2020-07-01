К участию в фотовыставке приглашают росгвардейцы

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Онлайн-выставку, посвященную Году памяти и славы, организовало управление Росгвардии по Тюменской области накануне Международного дня фотографа.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ведомства лейтенант Людмила Попова, выставка на официальных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и на сайте регионального управления продлится с 10 по 13 июля. Она включает в себя две тематические экспозиции "А зори здесь тихие…" (сюжетные фото рассветов) и "Расцветали яблони и груши…" (фотографии цветения природы).

"Нам уже прислали около 30 работ десять участников, семь из них – сотрудники Росгвардии. Мы приглашаем присоединиться к проекту всех желающих жителей области и других регионов", - рассказала Людмила Попова.

Фотографии можно отправить на электронный адрес: rosgvardpressa72@yandex.ru или сообщением во Вконтакте, указав автора работы. Всем гражданским лицам, которые неравнодушны к родной природе и истории, организаторы планируют вручить благодарственные письма.

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Ирина Кургузова