  • 10 июля 202010.07.2020пятница
  • USD70,8800
    EUR80,4134
  • В Тюмени 27..29 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ветеран из Тюменской области Пётр Кожевников отмечает 98-летие

Общество, 15:24 10 июля 2020

Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» | Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России»

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Лаврентьевич Кожевников 10 июля отмечает 98-ю годовщину со дня рождения, сообщает Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России".

Он родился в 1922 году в селе Слобода-Бешкиль Исетского района Тюменской (тогда Омской) области. В 1940 году окончил техникум и работал в Абатском узле связи. В 1941 году был призван в ряды Красной армии и направлен для обучения в Таллинское военно-пехотное училище, дислоцировавшееся в Тюмени. С 1942 года — служил на фронте, был командиров взвода роты противотанковых ружей.

Пётр Лаврентьевич участвовал в боевых действиях на Сталинградском, Южном, четвертом, третьем и втором Украинских фронтах. С боями прошел Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, трижды ранен. За проявленные мужество, храбрость и отвагу награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды и многочисленными медалями.

Из наградного листа: "…в боях за с. Вечеш (Югославия) 6.11.1944 г. проявил себя смелым и решительным командиром. Отражая контратаку противника, сам лично огнем ружья ПТР уничтожил два бронетранспортера, подбил два танка, подавил огонь пяти станковых пулемётов…"

После демобилизации с 1948 года Пётр Лаврентьевич много лет отдал работе в органах прокуратуры. В настоящее время проживает в селе Стрехнино Ишимского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , ветеран , день рождения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 10.07.2020Ветеран из Тюменской области Пётр Кожевников отмечает 98-летие
15:19 10.07.2020Двенадцать лагерей при школах работают в Упоровском районе
15:06 10.07.2020В Тюменской области выяснят причину массовой гибели рыбы в озере Андреевском
14:57 10.07.2020Правилам пожарной безопасности учат детей в пришкольных лагерях Тюмени