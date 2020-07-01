Ветеран из Тюменской области Пётр Кожевников отмечает 98-летие

| Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» | Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России»

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Лаврентьевич Кожевников 10 июля отмечает 98-ю годовщину со дня рождения, сообщает Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России".

Он родился в 1922 году в селе Слобода-Бешкиль Исетского района Тюменской (тогда Омской) области. В 1940 году окончил техникум и работал в Абатском узле связи. В 1941 году был призван в ряды Красной армии и направлен для обучения в Таллинское военно-пехотное училище, дислоцировавшееся в Тюмени. С 1942 года — служил на фронте, был командиров взвода роты противотанковых ружей.

Пётр Лаврентьевич участвовал в боевых действиях на Сталинградском, Южном, четвертом, третьем и втором Украинских фронтах. С боями прошел Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, трижды ранен. За проявленные мужество, храбрость и отвагу награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды и многочисленными медалями.

Из наградного листа: "…в боях за с. Вечеш (Югославия) 6.11.1944 г. проявил себя смелым и решительным командиром. Отражая контратаку противника, сам лично огнем ружья ПТР уничтожил два бронетранспортера, подбил два танка, подавил огонь пяти станковых пулемётов…"

После демобилизации с 1948 года Пётр Лаврентьевич много лет отдал работе в органах прокуратуры. В настоящее время проживает в селе Стрехнино Ишимского района.