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Новый въездной знак установили в Горнослинкино к юбилею

Общество, 17:03 11 июля 2020

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Новый въездной знак к юбилею Горнослинкино установили в Уватском районе. 25 июля селу исполнится 310 лет, сообщает администрация района.

Стела окрашена в цвета российского флага. Также на ней изображен герб Уватского района. Полотно покрыто светоотражающей краской, поэтому знак будет видно даже в темноте.

В селе проживают 620 человек. Из них десять уроженцев имеют звание "Почетный житель села". В юбилейный год наградят еще одного земляка.

Глава Горнослинкинского сельского поселения Сергей Боголюбов рассказал, что в населенном пункте активно развивается малое предпринимательство. Наибольшей популярностью пользуются заготовка и переработка древесины и деятельность автомобильного грузового транспорта.

"В прошлом году в селе началось строительство одноэтажной школы. Объект образования рассчитан на 60 учеников. Около центрального входа в школу предусмотрена парковка по улице Свердлова. Работы по асфальтированию улицы планируем начать в августе. В прошлом году в селе установили новую детскую площадку", – сообщил глава.

Как отмечают в администрации района, в разные годы населенный пункт носил такие названия, как Слинкина, Нагорная Слинкина, Горно-Слинкино. В восемнадцатом и девятнадцатом веках через село проходил царский тракт Тобольск – Березово и располагалась станция для ямщиков. Через Горнослинкино к месту ссылки следовали Александр Меньшиков, князь Алексей Долгоруков с семьей, декабристы, политические ссыльные.

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# Уватский район , юбилей

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