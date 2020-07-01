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Три лесных пожара потушили в Тюменской области

Общество, 16:19 11 июля 2020

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Три лесных пожара ликвидировали в Тюменской области за минувшие сутки. Два из них произошли в Голышмановском районе, один - в Ишимском, сообщает 11 июля региональный департамент лесного комплекса.

Всего с начала года на территории Тюменской области ликвидировано 98 лесных пожаров.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

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# лесные пожары

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