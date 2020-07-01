Павильон чистой воды устанавливают в селе Исетского района

| Фото: ИИЦ "Заря" | Фото: ИИЦ "Заря"

Новую станцию водоочистки готовят к запуску в селе Бобылево Исетского района, сообщает информационно-издательский центр "Заря".

Она обеспечит потребности местных жителей в чистой питьевой воде высокого качества. По словам представителя подрядчика, сейчас идет утепление модульного павильона, который установлен рядом с водонапорной башней. "Мы монтировали само здание уже на защебененной подготовленной площадке. Станция состоит из двух модулей-блоков, основание сделано из швеллера. Как и потолок, оно утеплено на 150 миллиметров, а стены – на 100. При условии, что внутри здания будет сделано отопление, морозы для обеспечения работы и подачи воды будут не страшны", – рассказал он.

Специалистам предстоит закрыть углы и места стыковок, утеплить и обшить оцинковкой дверь. После этого сотрудники другой специализированной подрядной организации начнут монтаж оборудования, которое обеспечит высокую производительность системы.

Добавим, что установка павильонов в селах Тюменской области предусмотрена федеральной подпрограммой "Чистая вода" национального проекта "Экология", запланированного на 2019-2024 годы.