Более четырехсот тюменских СОНКО получат дополнительную поддержку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 400 тюменских социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) вошли в федеральный реестр тех, кто имеет право на дополнительные меры социальной поддержки, сообщает региональный Оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина пояснила, что к таким видам поддержки относится льготный субсидированный кредит под 2%, который можно направить на выплату части заработной платы.

"Если организация, получившая льготный субсидированный кредит, сохранит более 90 процентов рабочих мест, кредит и проценты по нему будут полностью погашены государством. При сохранении более 80 процентов рабочих мест за государственный счет будет погашено 50 процентов кредита", - напомнила она.

В Тюменской области с 1 июня планировали выдачу таких кредитов две организации ПАО "Сбербанк" и банк "ВТБ". Средства от Сбербанка уже получили две СОНКО. Это общественная организация инвалидов по онкологическому заболеванию "Забота", в коллективе которой около 100 человек, и частный детский сад "Панда", где работают более 20 сотрудников.

Подробную информацию о субсидированном льготном кредите и других предусмотренных дополнительных мерах поддержки представители тюменских СОНКО могут получить в региональном департаменте соцразвития по телефону: 56-26-56.