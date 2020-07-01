Более ста шестидесяти подростков трудоустроились в Упоровском районе

| Фото: архив ИИЦ "Знамя правды" | Фото: архив ИИЦ "Знамя правды"

168 подростков получили временные рабочие места в Упоровском районе.

Как сообщила специалист комитета по образованию администрации муниципалитета Лариса Гольцман, летняя трудовая кампания стартовала с 6 июля.

"К работе приступили отряды глав, в них вошли 67 человек. 66 человек работают при школах, из них 38 ребят выполняют обязанности вожатых в лагерях с дневным прибыванием, 28 занимаются благоустройством на пришкольных участках", - рассказала она.

Среди бюджетных организаций, которые организовали рабочие места для школьников, также Упоровская детско-юношеская спортивная школа, Упоровский центр культуры и досуга.

Каждая трудовая смена состоит из десяти дней. Всего планируется трудоустроить за время каникул более 420 подростков.

Ирина Кургузова