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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область в тройке лидеров по естественному приросту среди регионов УФО

Общество, 19:07 12 июля 2020

из официального аккаунта Тюменской области во ВКонтакте | Фото: из официального аккаунта Тюменской области во ВКонтакте

Тюменская область по итогам пяти месяцев вошла в тройку регионов Уральского федерального округа, где рождаемость превысила смертность. Данные естественного движения населения в стране опубликовал Росстат.

7 тыс. 326 малышей появились на свет в тюменской области с января по май. Умерли 6 тыс. 614 человек, что на 352 человека меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Естественный прирост составил 712 человек. Первое место по этому показателю занимает Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где он составил 3 тыс. 656 (родившихся – 8 тыс. 102 человека, умерших – 4 тыс. 446 человек). На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. Там естественный прирост составляет 1 тыс. 650 жителей (родившихся – 2 тыс. 829 человек, умерших – 1 тыс. 179 человек). В Челябинской, Курганской и Свердловской областях наблюдается естественная убыль населения.

Исследователи отмечают, что информация формируется на основе данных из Единого государственного реестра. В связи с принятыми мерами профилактики против распространения новой коронавирусной инфекции не во всех субъектах РФ жители зарегистрировали фактов рождения и(или) смерти в органах ЗАГС. После снятия мер данные будут дополнены.

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# новорожденные , прирост населения , Росстат , статистика

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