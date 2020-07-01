Сайт пешеходой улицы в Тюмени представили на вечернем шоу

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Узнать об изменениях, которые произойдут на улице Дзержинского в Тюмени, можно на сайте улицадзержинского.рф. Он был представлен в ходе прямого включения на "Урбан-шоу: меняем город вместе", сообщает мультицентр "Моя территория".

Спикером вечерней программы выступил федеральный эксперт по урбанистике, анализу и развитию постсоветских территорий Святослав Мурунов, жители Тюмени и области стали участниками прямого включения. Часть шоу посвятили обсуждению роли жителей в жизни города. Затронули тему социального проектирования, особенностей и транслируемого эффекта.

"Работа по изменению пространства улицы Дзержинского набирает обороты. В начале года прошло несколько дизайн-сессий с экспертами в сфере урбанистики, архитектуры, дизайна, туризма, городских событий и бизнеса. Названы три основополагающих смысла по мнению экспертов: улица-сад, поток и портал. Следующий этап — вовлечение жителей, сбор мнений тюменцев о функциональном наполнении и вариантов названия на сайте улицадзержинского.рф", — рассказал программный продюсер мультицентра "Моя территория" в Тюмени Иван Карачев.

Участников шоу также ознакомили с ключевыми проектами по изменению городских пространств региона. Рассказали о ближайшей трансформации улицы Ленина в Тюмени, а также о том, что на стену Дворца национальных культур "Строитель" художники проекта "Морфология улиц" нанесут современный арт. Узнали, как у набережной появился свой аккаунт и кто общается от лица одного из самых часто посещаемых мест Тюмени. О том, какую роль двор играет для жителей города Тобольска и что ждет Аптекарский сад в будущем. Рассказали о проекте "Линии города" в Ишиме.

Завершением вечера стал розыгрыш урбан-бокса с худи, портативным зарядным устройством и средствами индивидуальной защиты. Автором лучшего вопроса эксперту стала Анастасия Соловьева. Девушка поинтересовалась, каким образом принимается решение о городских изменениях на случай, если мнения жителей разделились. Она и стала обладательницей главного приза.

"Урбан-шоу: меняем город вместе" создано в сотрудничестве с администрацией города Тюмени. Эфир от 10 июля можно посмотреть здесь.