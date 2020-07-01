Около пятидесяти вакансий предлагает выпускникам вузов институт X-BIO

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Около 50 новых вакансий младших научных сотрудников для выпускников 2020 года при поступлении в магистратуру или аспирантуру института X-BIO предлагает ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Магистранты и аспиранты института смогут совмещать обучение с работой на должности младшего научного сотрудника или инженера-исследователя в одной из научных лабораторий института под руководством ученых мирового класса.

В магистратуру могут поступить выпускники российских и зарубежных вузов всего спектра естественнонаучных специальностей. В 2020-2021 учебном году набор идет идет на две программы магистратуры: совместно с НИИ биомедицинской химии им. В. Н.Ореховича (Москва) и "Plant Biosecurity" совместно с Всероссийским институтом защиты растений (Санкт-Петербург). Аспирантура открыта по трем направлениям: "Энтомология", "Микология" и "Почвоведение".

К работе можно будет приступить с октября 2020 года после конкурса, который будет объявлен во второй половине августа 2020 года. Трудоустройство возможно на новые места в восьми лабораториях и трех исследовательских группах. Со всеми лабораториями и исследовательскими группами института X-BIO можно ознакомиться на сайте.

Заявки можно направлять эксперту института X-BIO Тарасу Сафонову на электронную почту: t.a.safonov@utmn.ru