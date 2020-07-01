Тюменская область возглавила рейтинг регионов России по динамике промпроизводства

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область лидирует в рейтинге регионов России по динамике промышленного производства - в январе–мае 2020 года он составил - 129,8 относительно января–мая 2019 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг на одного жителя в января-мае-2020 года составил 403 тыс. рублей. Результаты исследования экспертов агентства РИА Рейтинг по данным Росстата публикует РИА Новости.

Авторы исследования ранжировали российские регионы по индексу промышленного производства за январь-май текущего года. Учитывался также объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг на одного жителя региона за тот же период.

"Пандемия COVID-19 привела к снижению объемов производства в России, - отмечено в сообщении. - Тем не менее в 46 регионах промышленные показатели за первые пять месяцев 2020 года улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У лидеров рейтинга — Тюменской и Тульской областей, а также Кабардино-Балкарской Республики — рост производства превысил 120%. Обеспечил его главным образом перерабатывающий сектор".

В десятку сильнейших также вошли Республика Алтай (116,9), Северная Осетия (115,9%), Карелия (114,9%), Ингушетия (111,8%), Камчатский край (111,7%), Тамбовская область (110,5%) и Воронежская область (109,3%).

Другие регионы по Уральскому федеральному округа разместились в этом рейтинге следующим образом: 24 место - Свердловская область (104,3%), 43 - Курганская область (100,8%), 51 - Ямало-Ненецкий автономный округ (98,9%), 60 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (97,7%), 69 - Челябинская область (96,5%).

В среднем по Российской Федерации индекс промышленного производства за январь-май 2020 года составил 97,6%.