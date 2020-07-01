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В Тюменской области разработали комплексный подход к развитию нейротехнологий

Общество, 17:43 15 июля 2020

admtyumen.ru (архив) admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru (архив)

Тюменская область представила комплексный подход по созданию условий для развития отрасли "Нейротехнология и искусственный интеллект", реализуемый в рамках дорожной карты "Нейротех".

Об успешном опыте использования диалоговой нейросетевой системы в деятельности контакт-центра заместитель директора регионального департамента информатизации Станислав Логинов рассказал на заседании экспертного совета по развитию искусственного интеллекта при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе.

"Как результат использования системы, увеличился объем и скорость предоставляемых услуг, исключено образование очереди при ожидании ответа оператора, осуществляется консультирование населения в любое время суток без выходных и праздничных дней по различным каналам коммуникаций", — отметил Станислав Логинов.

В июне, сообщает департамент информатизации Тюменской области, на базе системы реализован функционал записи в МФЦ, активно прорабатываются новые направления использования возможностей искусственного интеллекта, например, запись на прием к врачу.

Кроме того, в регионе реализован пилотный проект в двух медицинских организациях по использованию модуля поддержки принятия решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений с применением технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

На заседании экспертного совета также обсуждалась практика применения технологий искусственного интеллекта при реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление" и подготовка специалистов в области искусственного интеллекта.

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# искусственный интеллект , нейротехнологии , Станислав Логинов

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