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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Спасатели вызволили дачницу из колодца в Ялуторовском районе

Происшествия, 11:51 13 июля 2020

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Дачницу, упавшую в колодец, вызволили спасатели в Ялуторовском районе 11 июля, сообщает МЧС по Тюменской области.

Сообщение о происшествии на ул. Хвойная дачного товарищества "Садовод-4" поступило на пульт дежурного в 16 часов 14 минут.

Спасателям понадобилось несколько минут, чтобы извлечь женщину из западни. С помощью трехколенной лестницы они достали дачницу из колодца и передали ее сотрудникам скорой помощи.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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