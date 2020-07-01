Спасатели вызволили дачницу из колодца в Ялуторовском районе
| Фото: МЧС по Тюменской области
Дачницу, упавшую в колодец, вызволили спасатели в Ялуторовском районе 11 июля, сообщает МЧС по Тюменской области.
Сообщение о происшествии на ул. Хвойная дачного товарищества "Садовод-4" поступило на пульт дежурного в 16 часов 14 минут.
Спасателям понадобилось несколько минут, чтобы извлечь женщину из западни. С помощью трехколенной лестницы они достали дачницу из колодца и передали ее сотрудникам скорой помощи.