Тюменские специалисты подготовили интересные программы для летних лагерей

| Фото: Центр ТР и ГО «Этнос» во ВКонтакте | Фото: Центр ТР и ГО «Этнос» во ВКонтакте

Мастер-классы, знакомство с традициями разных народов и стран, историей праздников и спортивные игры проводят в лагерях дневного пребывания специалисты тюменских учреждений культуры и дополнительного образования для школьников, сообщает городской департамент культуры.

В ДК "Поиск" смена получила название "Корпорация успеха". Здесь воспитанники за первую неделю смены повторили правила гигиены и пожарной безопасности, играли в футбол, разучивали песни. Они поучаствовали в мастер-классе по изготовлению бутафории и проекте #Тюменское лето, нарисовав на асфальте символы праздника в День семьи, любви и верности, а вечером для мальчишек была устроена силовая тренировка на улице.

В центре "Этнос" дети окунулись в мир татарской культуры, познакомились с традициями и обычаями, учились родной речи.

В лагере Детской школы искусств им. В. В. Знаменского "Королевство вдохновения" отряды-гильдии отправились в увлекательное путешествие по странам. Педагоги провели для них мастер-класс по плетению венков из цветной бумаги и конкурс на лучший букет.

В лагере дневного пребывания "Калейдоскоп" в Доме культуры "Орфей" ребята познакомились со своими правами, вспомнили сказы Бажова, встретились с руководителем цирковой студии "Икар".

В детской художественной школе им. А. П. Митинского ребята приняли участие в мастер-классах по графике и работали на пленэре.