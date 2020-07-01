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Тюменская гордума расширила перечень работников, которые могут приватизировать служебное жилье

Общество, 15:31 13 июля 2020

duma.tyumen-city.ru

Вопрос о внесении изменений в положение об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города, рассмотрели на восемнадцатом заседании Тюменской городской думы. В перечень работников, которые имеют право приватизировать служебное жильё, депутаты включили сотрудников медицинских организаций.

Ранее правом приватизации обладали медики, получившие служебные квартиры до 1 марта 2005 года. Теперь оформить собственность на жилье могут и те, кто заселился в служебные помещения после указанной даты, пояснила изменения председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко.

Изменения внесены в связи с поручением президента РФ по модернизации первичного звена здравоохранения. Право приватизации муниципального жилья есть только у специалистов, проработавших в должности медработников в медицинских организациях 10 и более лет и такое же время пользующихся служебным жильем по договору найма.

Председатель гордумы Евгений Заболотный уверен, что в сложившейся эпидемиологической ситуации эта мера будет хорошей стимулирующей поддержкой. "Люди жертвуют своим здоровьем, а иногда и жизнью, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Эта жертвенность должна поддерживаться и стимулироваться", - считает спикер.

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# гордума , Евгений Заболотный , жилье , приватизация

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