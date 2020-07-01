В Тюменской области и Югре зафиксировали температурные рекорды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аномально жарко было на прошлой неделе в западных районах Ханты-Мансийского автономного округа и юга Тюменской области, сообщают в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теплые воздушные массы, преодолев Урал, на несколько дней принес европейский циклон.

9-11 июля сильная жара наблюдалась в Няксимволи. Температура воздуха здесь поднималась до плюс 33 - плюс 36 градусов. В Ханты-Мансийске 9 июля был перекрыт абсолютный температурный максимум, который составил плюс 32 градуса. Предыдущий, - плюс 31,9 градусов, - наблюдался в 1965 году.

Температурный максимум дня 9 июля был перекрыт и в Тюмени. Он составил плюс 33,2 градуса, что на два градуса выше, чем в этот же день в 1965 году.

Еще один абсолютный максимум в областной столице зафиксировали 11 июля, плюс 33,6 градусов. Предыдущий рекорд в плюс 32,5 градусов наблюдался 11 июля в 1982 году.