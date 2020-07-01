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Кандидатов на осенние выборы выдвинули в Уватском районе

Политика, 16:15 13 июля 2020

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

К выборам депутатов в районную и сельские думы готовятся в Уватском районе. Политсовет местного отделения партии "Единая Россия" тайным голосованием выдвинул кандидатов 7 июля, сообщает администрация района.

Среди кандидатов – члены партии и беспартийные, в том числе представители промышленности и транспорта, малого бизнеса и сельского хозяйства, образования, культуры и медицины. 30 кандидатов, что составляет 27% от общего числа, это молодые люди в возрасте до 35 лет. 47 человек выдвинуты впервые.

"На заседании утвердили предвыборную программу местного отделения, которая будет опубликована в средствах массовой информации в установленном законом порядке", – сообщил исполнительный секретарь партии "Единая России" Леонид Волокитин.

Напомним, выборы в районную думу и думы сельских поселений пройдут 13 сентября.

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# выборы , голосование

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