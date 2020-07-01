Производство молока в Голышмановском районе выросло на 25 процентов

| Фото: www.acdamate.com | Фото: www.acdamate.com

На 25% увеличил объем производства молока-сырья высшего сорта молочный комплекс "Дамате" в Тюменской области в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев ферма произвела 26,6 тыс. тонн молока высшего сорта, сообщает компания.

Рост объемов связан с вводом в эксплуатацию третьей очереди комплекса, плановым увеличением поголовья скота, которое сейчас насчитывает более 11 тыс. голов, в том числе 5,7 тыс. коров, и растущей продуктивностью. Благодаря грамотному подбору рационов, качественным кормам, строгому соблюдению всех технологических процессов содержания и доения животных, среднесуточный надой на голову составляет 32 литра.

В 2019 году "Дамате" ввела в эксплуатацию третью очередь крупнейшего в Сибири молочного комплекса. Расширением было предусмотрено увеличение дойного стада с 4,6 тыс. до 6 тыс. голов. После выхода на полную мощность валовый объем производства молока составит 150 тонн в сутки, или 55 тыс. тонн в год.

По итогам 2019 года валовый надой в "Дамате" составил 44 тыс. тонн. 100% реализуемого комплексом в Тюмени молока – это молоко-сырье высшего сорта.

Напомним, что "Дамате" открыла молочный комплекс в Голышмановском районе Тюменской области в 2017 году. Он был построен при участии компании Danone, которая выкупает весь объем молока-сырья, производимого предприятием.