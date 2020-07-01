  • 14 июля 202014.07.2020вторник
  • USD70,7479
    EUR80,0937
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Рентгеноборудование обновили в ишимской больнице и филиалах двух муниципалитетов

Общество, 17:25 14 июля 2020

Областной больницы № 4 г. Ишима | Фото: Областной больницы № 4 г. Ишима

Четыре рентгенологических цифровых комплекса поступило в Ишимскую областную больницу № 4, сообщает пресс-служба учреждения.

Оборудование общей стоимостью чуть более 75 млн рублей приобретено за счет регионального бюджета в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения".

Один диагностический комплекс уже установлен в Абатской районной больнице взамен прежнего аппарата, который эксплуатировался с 2004 года и последнее время регулярно выходил из строя. Специалисты оценили современную медицинскую технику в тестовом режиме и отметили высокое разрешение и четкость снимков и скорость получения результатов исследования. Заведующий Абатским филиалом областной больницы № 4 Юрий Лагунов пояснил, что новое оборудование позволит увеличить количество проводимых исследований на онкопатологию, туберкулез и другие заболевания легких и своевременно начать лечение у большего числа пациентов.

В ближайшие дни такой же цифровой рентгенкомплекс заработает в другом филиале – Сорокинской районной больнице. Еще два новых комплекса установят в Ишиме - в отделении лучевой диагностики и в поликлинике № 3.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Абатский район , здравоохранение , Ишим , новое оборудование , Сорокинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 14.07.2020Росводоканал Тюмень запустил мобильного помощника
18:09 14.07.2020Призывная кампания в Викуловском и Сорокинском районах выполнена на 119%
17:58 14.07.2020На участке автодороги Екатеринбург - Тюмень введено реверсивное движение
17:47 14.07.2020Соблюдение масочного режима проверили в Аромашевском районе