О развитии района ДОК и работе застройщиков в период пандемии рассказали в администрации Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

16 застроенных территорий развивают в областной столице, в отношении 15 из них заключены соответствующие договоры. Об этом сообщили в администрации Тюмени на мероприятии, посвященном актуальным вопросам развития города, где в режиме онлайн присутствовали представители органов государственной власти и местного самоуправления, девелоперы, архитекторы и журналисты.

За период действия договоров инвесторы-застройщики расселили и снесли 36 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, общей площадью более 8 тыс. кв. м, а также более 40 индивидуальных жилых домов общей площадью свыше 1,8 тыс. кв. м. На шести площадках уже идет строительство жилых комплексов, в том числе – на территории, расположенной в жилом районе ДОК.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот район стал новой точкой притяжения как для застройщиков, так и для горожан", – подчеркнул глава Тюмени Руслан Кухарук. Он также напомнил, что генеральный план города в отношении территории ДОКа максимально ориентирован на многоэтажную жилую застройку. Для развития этой территории и сохранения исторической ценности важен диалога бизнеса и власти как в период строительства объектов, так и в процессе жизни людей в конкретном районе.

Застройщики, осваивающие территорию поселка, рассказали о работе и приоритетах при выборе площадки. Одним из самых главных преимуществ района ДОК они назвали близость реки, живописные берега и виды. Однако существуют особые условия использования прибрежных территорий, которые необходимо учитывать в обязательном порядке.

На что следует обратить внимание девелоперам при планировании застройки вблизи воды, рассказала главный технолог Тюменской кадастровой палаты Юлия Стробыкина. Водные объекты бывают разные, и зоны с особыми условиями использования тоже: в частности, это могут быть и прибрежные защитные полосы, и водоохранные зоны, и зоны затопления. Если участок попадает в одну из таких зон, то возможности его владельца могут быть весьма ограничены.

"Что касается непосредственно территории района ДОК, то застройщикам повезло – здесь нет запрещающих строительство зон. Район новой застройки удачно расположен по отношению к реке: во-первых, площадка защищена от вод Туры надежной дамбой, что уберегает ее от подтопления в период паводка; во-вторых, все запретные зоны плавно обходят этот район", - пояснила эксперт.

На пресс-конференции зашла речь и о текущей ситуации на рынке первичной недвижимости. В частности, спикеры обсудили изменение технологии работы застройщиков с покупателями жилья в новостройках в связи с пандемией и переводом практически всей жизни в дистанционный режим. По словам участников диалога, ограничительные меры в Тюменской области не так сильно повлияли на увеличение объемов получения услуг в электронном виде при оформлении сделок с недвижимым имуществом, поскольку и до пандемии в регионе были достигнуты неплохие результаты в области цифровизации этой сферы.

По словам заместителя руководителя управления Росреестра по Тюменской области Вячеслава Санникова, рост числа заявлений в электронном виде в первом квартале 2020 года составил более 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На сегодня в Тюменской области более 60% договоров участия в долевом строительстве регистрируются в электронном виде, по ипотечным договорам эта цифра составляет около 40%. Кроме того, 96% от всего объема документов, направленных в региональный Росреестр органами государственной власти и местного самоуправления, также приходится на электронные заявления, сообщают в Тюменской кадастровой палате.