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Автобусы маршрута № 85 пойдут в объезд

Общество, 16:52 14 июля 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Автобусы маршрута № 85 пойдут в объезд из-за перекрытия на ул. Анатолия Замкова в Тюмени. Изменения схемы движения вводятся на месяц, сообщает "Тюменьгортранс".

В связи с работами по ул. Школьной на участке от пересечения с ул. Ивана Быкова до дома № 11 по ул. Школьной и в районе дома № 3 по ул. Анатолия Замкова с 21 июля по 21 августа движение маршрута № 85 организовано до с/о "Садовое" без заезда на "мкр. Утешево" и "Детский сад № 151" в обоих направлениях.

Посадка и высадка пассажиров будет на временных остановочных пунктах в районе пересечения ул. Купцов Кухтериных и ул. Анатолия Замкова.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Тюменьгортранс предупреждает, что в движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по телефону справочной службы 8-800-250-0722, звонок бесплатный.

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# автобусы , объезд , Тюменьгортранс

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