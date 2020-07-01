Призывная кампания в Викуловском и Сорокинском районах выполнена на 119%

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На 119% выполнили задание по весеннему призыву юношей на военную службу в Викуловском и Сорокинском районах, сообщил военком районов Сергей Плехов.

Всего призывную комиссию прошли около 70 ребят. Из них около 50 признаны годными к военной службе, более 20 отправлены в войска. Более 20 юношей получили отсрочку для получения образования, в том числе пятеро - после 11 класса. Более 20 призывников признаны ограниченно годными к службе и зачислены в запас по состоянию здоровья. На дополнительное медосвидетельствование направлены три человека.

Двое молодых викуловчан пожелали служить два года по контракту вместо одного по призыву. По словам военкома, такое решение дает им право выбора места службы и рода войск. Оба призывника имеют среднее профессиональное образование.

"Задание на призыв военный комиссариат Викуловского и Сорокинского районов выполнил в полном объеме и качественно", - подытожил Сергей Плехов.

Он напомнил, что весенний призыв проходил в непростых санитарно-эпидемиологических условиях. Сотрудники военного комиссариата ответственно отнеслись к соблюдению мер безопасности и призывали к этому ребят. Во время отправки в войска все призывники прошли термометрию, на областном сборном пункте сдали анализ на коронавирусную инфекцию. Среди викуловских призывников положительного результата не выявлено.

Евгения Шевцова