Тюменцам напоминают о правилах безопасности во время купания

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

О правилах безопасности на воде летом напоминает жителям департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Основная причина несчастных случаев при купании — недооценка опасностей и неумение выходить из тяжелой ситуации. Как правило, человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что поддается панике. Чаще всего к трагедии приводят такие причины, как состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, переохлаждение организма, мышечные судороги, разрывы надувных плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки с высоты.

Купаться нужно только на оборудованных пляжах, где есть все средства для спасения и оказания первой помощи. Статистика показывает, что 80% несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных для плавания. В незнакомых водоемах на дне могут быть разбитое стекло, коряги, металлические пруты и прочий мусор. Нельзя купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли. Лучше всего выбирать водоемы с песчаным дном или галькой.

Тюменцам советуют не заплывать за буйки — шансы на спасение резко уменьшаются, если человек находится далеко от берега. Запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии. Алкоголь дополнительно расширяет сосуды, а после погружения в холодную воду наступает резкий спазм. Нельзя забывать, что нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде. По данным департамента, 90% утонувших были пьяны.

Правила безопасности на воде запрещают подплывать близко к судам – при их приближении уровень воды резко повышается. Кроме того, известны случаи затягивания плавающих людей под дно теплохода. Запрещаются прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей. Это может стать причиной травм головы.

Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 градусов. Также нельзя купаться во время шторма или в местах с сильным прибоем.

Особое внимание нужно уделять детской безопасности на воде, которая напрямую зависит от их родителей. Ребята дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться строго под присмотром взрослых. Подростки без сопровождения старших могут купаться только в специально отведенных для этого местах.

Родителям нужно не только рассказать ребенку все правила безопасности на воде, но и привить ему навыки поведения в критической ситуации. Очень важно научить подростка не паниковать и понимать, как нужно себя вести и что предпринимать.