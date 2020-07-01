152 современных контейнера установили в Богандинском

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

152 евроконтейнера для сбора коммунальных отходов установил региональный оператор в пос. Богандинский. Контейнерные площадки начал обслуживать новый мусоровоз, сообщает Тюменское экологическое объединение.

"Обновленная инфраструктура отлично вписалась в благоустройство поселка и даже украсила улицы. Новые баки оборудованы крышками, они легко поднимаются и опускаются, поэтому мусор не будет разлетаться от сильного ветра и туда не смогут попасть птицы или собаки, которые часто раскидывают отходы в поисках пищи. Кроме этого при выгрузке в специализированные машины отходы не рассыпаются, а это существенно экономит время на уборку площадок", – сообщила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Всего на 50 обновленных муниципалитетом локациях для сбора ТКО "Тюменским экологическим объединением" установлено 152 емкости, которые отвечают всем общепринятым нормам культуры обращения с отходами. Теперь для поддержания порядка богандинцам нужно только правильно размещать свои отходы на площадках.

Помещать в контейнеры следует только коммунальные отходы. Важно помнить, что прочные, устойчивые к ржавчине и перепадам температур емкости не рассчитаны на вес, например, строительного мусора, который не относится к ТКО и должен утилизироваться отдельно. Кроме того, евроконтейнеры боятся огня – ни в коем случае в баки нельзя помещать тлеющие угли и воспламеняющиеся жидкости. Крупногабаритные отходы можно аккуратно оставлять на контейнерной площадки, их будет забирать специализированный транспорт по установленному графику. В летнее время вывоз контейнеров производится ежедневно.

Региональный оператор напоминает, что по всем вопросам, связанным с вывозом коммунальных отходов, жители Тюменской области могут обращаться на горячую линию по телефону 8-800-250-73-26 (ежедневно с 7 до 22 часов). На вопросы по начислению оплаты и договорных отношений ответят в энергосбытовой компании "Восток", а по содержанию и обустройству мест сбора отходов следует обратиться в свою управляющую компанию или муниципальный орган власти.