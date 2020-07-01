На участке автодороги Екатеринбург - Тюмень введено реверсивное движение
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На автодороге Екатеринбург - Тюмень (Р-351, на км 221+025) начались работы по ремонту моста через р. Суетка в Талицком городском округе Свердловкой области, сообщает пресс-служба "Уралуправтодор".
На участке введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрута и быть внимательными.
Работы продлятся до 15 октября.
Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).