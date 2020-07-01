На участке автодороги Екатеринбург - Тюмень введено реверсивное движение

| Фото: Уралавтодор во Вконтакте | Фото: Уралавтодор во Вконтакте

На автодороге Екатеринбург - Тюмень (Р-351, на км 221+025) начались работы по ремонту моста через р. Суетка в Талицком городском округе Свердловкой области, сообщает пресс-служба "Уралуправтодор".

На участке введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрута и быть внимательными.

Работы продлятся до 15 октября.

Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).