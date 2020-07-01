Волонтеры из шести регионов подготовят место для зимовки моржей на Ямале

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Восемь добровольцев из шести регионов страны отправятся на уборку прибрежной территории Харасавэйского месторождения. Они будут чистить береговую линию, вдоль которой располагается лежбище моржей. Его обнаружили осенью 2019 года, сообщает правительство Ямала.

По прогнозам ученых, осенью 2020 года млекопитающие могут вернуться на лежбище.

Сейчас берег, где находятся заброшенные постройки бывшей метеорологической станции, захламлен мусором и металлическими бочками из-под ГСМ. На этот объект волонтеры поедут впервые.

В отряд входят опытные ребята, которые знакомы с очисткой захламленных островов в Арктике. Обычно к нам присоединяются волонтеры из разных стран мира, но в силу сложившейся ситуации с пандемией никто из-за рубежа приехать не сможет", - отметил председатель общественной организации "Зеленая Арктика" Евгений Рожковский.

Поездка пройдет с соблюдением всех мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Экспедиция продлится до 31 июля. В августе к работе приступят ученые.