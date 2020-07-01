Режим ЧС ввели в Югре из-за лесных пожаров
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Режим чрезвычайной ситуации в лесах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры введен распоряжением губернатора с 14 июля, сообщает Главное окружное управление МЧС России.
Установлен региональный уровень реагирования. В соответствии с документом, из резервного фонда выделят средства на оплату аренды вертолетов для переброски сил и средств, а также тушение лесных пожаров.
В округе действует 23 природных пожара, два из которых локализованы. За сутки ликвидировали девять природных пожаров. Специалисты продолжают работы, угрозы перехода огня на населенные пункты на данный момент нет.