Режим ЧС ввели в Югре из-за лесных пожаров

| Фото: www.86.mchs.gov.ru | Фото: www.86.mchs.gov.ru

Режим чрезвычайной ситуации в лесах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры введен распоряжением губернатора с 14 июля, сообщает Главное окружное управление МЧС России.

Установлен региональный уровень реагирования. В соответствии с документом, из резервного фонда выделят средства на оплату аренды вертолетов для переброски сил и средств, а также тушение лесных пожаров.

В округе действует 23 природных пожара, два из которых локализованы. За сутки ликвидировали девять природных пожаров. Специалисты продолжают работы, угрозы перехода огня на населенные пункты на данный момент нет.