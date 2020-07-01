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За контрафактную водку тюменца оштрафовали на миллион рублей

Происшествия, 15:21 15 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Миллион рублей заплатит житель Тюмени за контрафактный алкоголь. Ленинский районный суд оштрафовал 34-летнего тюменца, хранившего контрафактную водку, коньяк и этиловый спирт, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с июля 2018 года по январь 2019 года мужчина незаконно приобрел и хранил для последующего сбыта контрафактный алкоголь общей стоимостью более 16 млн рублей. Сотрудники полиции изъяли алкогольную продукцию из незаконного оборота.

Суд назначил тюменцу штраф в размере миллиона рублей в доход государства. Контрафактный алкоголь будет уничтожен.

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# контрафактный алкоголь , прокуратура , суд , штраф

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