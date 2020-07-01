Тюменские охотники могут добыть 10 рысей в сезон 2020-2021 годов

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10 рысей можно будет добыть в тюменских охотничьих угодьях в течение года. Это составит 3,7% от общей численности этих хищников в лесах региона.

Как сообщает Госохотдепартамент Тюменской области, лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов - лось, косуля сибирская, соболь, рысь, бурый медведь, барсук, выдра - в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года утверждены постановлением губернатора.

Самой активной и захватывающей обещает стать охота на соболя. Их разрешено добыть 1 тыс. 866 особей, или 30,3% от общей численности. Благодаря ценному меху соболь на протяжении нескольких столетий – желанный трофей для охотника.

Добыть зверька помогают традиционные и проверенные способы: с помощью сетей и обметов, капканов, силков. Самой интересной считается охота на соболя с лайкой. Лайки, по оценке знатоков, отличные помощницы, которые помогают добыть ценные шкурки. После того, как собака взяла след животного, она будет гнать его, пока соболь не укроется в норе или под камнями. Выдрессированная лайка без промедления оповестит хозяина лаем о том, что добыча в ловушке.

Для любителей охоты на крупного хищника определена квота добычи на бурого медведя - 329 особей, или 12,2% общей численности.

Лимит на добычу барсука составил 367 особей, или 5,47%, выдры – 42 (3,9%).

Разрешено также добыть 797 лосей (4,4% от общей численности) и косули сибирской 4 тыс. 269 голов (9,9%).

Борис Олейник