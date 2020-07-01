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На Текутьевском кладбище пройдет акция "Мы жили"

Общество, 08:27 16 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Принести цветы на предполагаемые места захоронений родственников, чьи могилы были утрачены при сокращении территории Текутьевского кладбища, тюменцев приглашают 18 июля.

Акцию "Мы жили" проведут авторы одноименного проекта. Напомним, тюменцы взялись восстановить сведения о могилах и надгробиях, а также сделать путеводитель по старейшему некрополю города.

На Текутьевском кладбище покоятся многие известные тюменцы, внесшие весомый вклад в развитие города, отмечают организаторы. Об этих людях участникам акции расскажут 18 июля. Начало - в 12 часов, место сбора — у памятника Андрею Текутьеву.

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# кладбище , Текутьевский бульвар

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