  • 15 июля 202015.07.2020среда
  • USD71,1275
    EUR80,6230
  • В Тюмени 28..30 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Серебряный волонтер похвалила старшее поколение тюменцев за ответственное отношение к масочному режиму

Общество, 12:25 15 июля 2020

ИА Тюменская линия

Старшее поколение тюменцев отвественнее относится к масочному режиму, чем молодежь, считает серебряный волонтер, представитель центра "Милосердие" Надежда Сергеева.

Вместе со специалистами Роспотребнадзора, гортранса, полиции и отраслевых департаментов она по мере возможности выходит в рейды, чтобы напомнить тюменцам, что маска в два раза снижает риск заразиться коронавирусом в общественном транспорте.

"Молодежь иногда говорит, что им это не нужно. Я считаю, что безопасность в наших руках. Всегда лучше подстраховаться и надеть маску. Если беречь себя, все будет хорошо", - поделилась Надежда Сергеева.

Волонтерством она занимается седьмой год. В режиме повышенной готовности старается помочь своим подопечным, которые соблюдают самоизоляцию.

"Чаще всего нужно что-то купить. Не все пожилые люди сейчас доверяют незнакомым, даже волонтерам. Со многими из них я работаю уже много лет и всегда стараюсь прийти на помощь. Мне это не сложно, свою работу люблю", - рассказала Надежда Сергеева. Также по возможности она приносит им маски и рассказывает о необходимости соблюдать режим в общественном транспорте.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , масочный режим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 15.07.2020Семь секретов счастья раскроет центр "Родник" особенным тюменцам
12:25 15.07.2020Серебряный волонтер похвалила старшее поколение тюменцев за ответственное отношение к масочному режиму
12:14 15.07.2020Тюменские волонтеры культуры готовят проекты на всероссийский конкурс грантов
12:03 15.07.2020Тюменских врачей переобучают для работы с больными COVID-19