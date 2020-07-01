Серебряный волонтер похвалила старшее поколение тюменцев за ответственное отношение к масочному режиму

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Старшее поколение тюменцев отвественнее относится к масочному режиму, чем молодежь, считает серебряный волонтер, представитель центра "Милосердие" Надежда Сергеева.

Вместе со специалистами Роспотребнадзора, гортранса, полиции и отраслевых департаментов она по мере возможности выходит в рейды, чтобы напомнить тюменцам, что маска в два раза снижает риск заразиться коронавирусом в общественном транспорте.

"Молодежь иногда говорит, что им это не нужно. Я считаю, что безопасность в наших руках. Всегда лучше подстраховаться и надеть маску. Если беречь себя, все будет хорошо", - поделилась Надежда Сергеева.

Волонтерством она занимается седьмой год. В режиме повышенной готовности старается помочь своим подопечным, которые соблюдают самоизоляцию.

"Чаще всего нужно что-то купить. Не все пожилые люди сейчас доверяют незнакомым, даже волонтерам. Со многими из них я работаю уже много лет и всегда стараюсь прийти на помощь. Мне это не сложно, свою работу люблю", - рассказала Надежда Сергеева. Также по возможности она приносит им маски и рассказывает о необходимости соблюдать режим в общественном транспорте.

Евгения Шевцова