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Сто тридцать детей отдыхают в лагере при Червишевской школе в Тюменской районе

Общество, 17:00 15 июля 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

130 детей в девяти отрядах отдыхают в пришкольном лагере в Червишево, сообщает администрация Тюменского района.

По словам директора Червишевской школы Татьяны Придорогиной, родители охотно записывают школьников на смены, а сотрудники лагеря обеспечивают необходимую безопасность и проводят интересную программу для полноценного оздоровления детей.

"Мы соблюдаем все меры профилактики, социальную дистанцию, отряды в помещении школы друг с другом не контактируют. Формат работы поменялся, но желающих от этого меньше не стало и у нас как всегда весело и шумно, проходят подвижные игры, интеллектуальные квесты, творческие конкурсы", - рассказала Татьяна Придорогина.

Добавим, что на базе учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики Тюменского района традиционно запланированы три двухнедельные смены. Первая из них завершится 17 июля, вторая смена откроется с 23 июля, набор детей на нее еще идет. Планируется принять более 2 тыс. 200 школьников. Третья смена начнет работу с 10 августа, ее участниками могут стать 1 тыс. 400 ребят района.

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# детский летний отдых , летние каникулы , летние пришкольные лагеря

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