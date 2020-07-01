Ноутбук для учебы получила многодетная семья из Ялуторовского района

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Ноутбук по социальной программе "Помоги учиться дома" получила многодетная семья Шашовых из деревни Криволукская Ялуторовского района, сообщает администрация муниципалитета.

Подарок вручил депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин, заместитель главы района Любовь Цыганкова и исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Григорий Моторин.

В семье Шашовых воспитываются пятеро детей. Весной, когда образовательные учреждения из-за эпидемиологической ситуации перешли на дистанционное обучение, ребята столкнулись с трудностями по выполнению учебных заданий. Сделать их в обычном смартфоне было непросто. Средств на приобретение ноутбука у семьи не хватало, поэтому, узнав о проекте "Помоги учиться детям", мама Татьяна оформила заявку на помощь.

Программа "Помоги учиться дома" разработана партией "Единая Россия" вместе с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив. Школьники из нуждающихся семей получают необходимую технику для дистанционного обучения.