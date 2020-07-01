"Детский дорожный дозор" помогает тюменской Госавтоинспекции

| Фото: Госавтоинспекция Тюмени | Фото: Госавтоинспекция Тюмени

Седьмой год подряд ребята из отрядов мэра помогают сотрудникам ГИБДД на тюменских улицах. В пресс-службе ведомства сообщают, что за это время подростки вручили горожанам более 200 тыс. памяток и листовок, провели тысячи разъяснительных бесед по правилам дорожного движения.

Профильный отряд "Детский дорожный дозор" в этом году пополнили 30 юных жителей областной столицы. Они совместно с автоинспекторами проводят работу с участниками дорожного движения на пешеходных переходах, перекрестках, в жилых зонах.

В течение четырех смен ребята организуют занятия по ПДД с детьми в лагерях дневного пребывания, а также выступят в роли помощников полицейских на интерактивных площадках в парках и скверах Тюмени.