Вопросы о кадастровой стоимости недвижимости могут задать жители региона на прямой линии с Росреестром

| Фото: Управление Росреестра по Тюменской области | Фото: Управление Росреестра по Тюменской области

Узнать о кадастровой стоимости объектов недвижимости и порядке ее оспаривания могут жители региона во время прямой линии, которую 16 июля организует управление Росреестра по Тюменской области.

С 11 до 12 часов на вопросы граждан будет отвечать начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Алексей Дашкевич. Номер телефона: 8 (3452) 35-37-14.

Кроме того, в рабочее время по будням консультации о способах получения услуг Росреестра, в том числе в электронном виде проводят по номеру телефона: 8 (3452) 55-58-58.

Дарья Казакова