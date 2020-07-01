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Тюменцев просят не парковать машины на крышках колодцев пожарных гидрантов

Общество, 14:03 16 июля 2020

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" Архивное фото | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Не оставлять автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов просят граждан в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Специалисты напоминают, что такая парковка запрещена требованием правил противопожарного режима в РФ.

К пожарным гидрантам, расположенным на водопроводной сети, должен быть обеспечен подъезд пожарной техники и забор воды в любое время. Месторасположение колодцев с пожарными гидрантами нанесено на указателях.

Несоблюдение требований пожарной безопасности влечет административную ответственность в соответствии со статьей 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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# автомобилисты , парковка , пожарный гидрант

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