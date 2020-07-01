Пьяная селянка сожгла дом сестры

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Женщину, подозреваемую в поджоге дома сестры, задержали полицейские в Юргинском районе. Как выяснили правоохранители, жительница с. Северо-Плетнево осталась недовольна тем, что вопрос о наследстве решился не в ее пользу, сообщает УМВД Тюменской области.

В сгоревшем доме никто не проживал. Осмотрев место происшествия, полицейские обнаружили признаки умышленного поджога. Было установлено, что 70-летней хозяйке дом достался по наследству. На недвижимость также претендовала ее ранее судимая родная сестра. Узнав, что жилье ей не досталось, родственница неоднократно заявляла, что подожжет дом.

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Оперативники задержали 51-летнюю безработную местную жительницу. Она призналась в преступлении и рассказала, что в состоянии алкогольного опьянения подожгла угол дома. Предварительная сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на преступление" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Расследование продолжается.