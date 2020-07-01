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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Меры предосторожности при аномальной жаре назвали в региональном МЧС

Общество, 18:16 15 июля 2020

управление МЧС по Тюменской области | Фото: управление МЧС по Тюменской области

36 градусов и выше ожидают на юге Тюменской области специалисты Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 16 по 19 июля. Об увеличении риска ЧС и происшествий из-за погодных условий предупреждает региональное управление МЧС.

Возможны дорожно-транспортные происшествия из-за скопления транспорта на федеральных трассах; возникновение лесных, степных (торфяных) пожаров; гибель людей на воде; повреждение сельхозкультур на полях и личных подворьях.

Специалисты рекомендует жителям региона при сильной жаре избегать воздействия повышенной температуры. Носить светлую одежду из хлопка, пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок), закрывать как можно больше поверхности кожи.

Для профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их утром или вечером, когда жара спадает.

При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует выпить воды, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

Если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может быть выше 40 градусов, а воды - 22-26 градусов. Если после длительного нахождения на берегу вы нырнете в воду, перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста.

Если вам нужна помощь спасателей и пожарных, звоните по телефонам 101 и 112.

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# управление МЧС по Тюменской области

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