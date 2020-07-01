Свой "Ералаш" снимают школьники в Исетском РДК

| Фото: Исетский РДК во ВКонтакте | Фото: Исетский РДК во ВКонтакте

Онлайн-программу "Исетский Ералаш" начали выпускать юные жители Исетского при районном Доме культуры.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" режиссер РДК Алексей Копытов, пилотный выпуск "Правила хорошего мовэтона" вышел 11 июля и собрал в социальных сетях более двух тысяч просмотров.

"Проект придумали совместно с ребятами, за время дистанционного обучения они соскучились по совместному творчеству и полны энергии. Инициативную группу составили более десяти школьников, которые занимаются у нас в разных студиях, к ним присоединяются все желающие", - рассказал руководитель проекта.

Формат программы сделали таким, чтобы не нарушать требования режима повышенной готовности. В каждом выпуске допускается не более трех участников. В первом снялись вокалистка Елизавета Созонова, активная участница концертов и других мероприятий Александра Протопопова. Вместе с юными звездочками свои творческие способности впервые попробовал Максим Горбунов.

"Не все у нас получилось, актеры волновались, но мы получили множество добрых откликов от других школьников, родителей, поэтому будем продолжать работать", - пояснил Алексей Копытов.

Идеи создатели черпают из интернета, что-то придумывают самостоятельно, первый выпуск можно назвать "кавером" на одну из серий известного киножурнала "Ералаш". Видеоработу можно посмотреть на страницах Исетского РДК в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Ирина Кургузова